UFFICIALE: Da obiettivo ad avversario nella prima giornata, l'attaccante della Nazionale sceglie il Genoa di Gilardino

Da obiettivo di mercato della Fiorentina a suo avversario nella prima giornata di Serie A. Per una settimana si è attesa soltanto l'ufficialità, finalmente arrivata e confermata dal club: Mateo Retegui è un nuovo calciatore del Genoa. L'attaccante della Nazionale lascia il Tigre per inseguire il suo sogno di giocare in Italia; lo farà alla corte di mister Alberto Gilardino.

Il nuovo contratto di Retegui si aggira intorno ai 2 milioni di euro netti a stagione. Al Boca Juniors, invece, 12 milioni + bonus.