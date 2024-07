Lo abbiamo visto lo scorso anno durante Monza-Fiorentina, con Di Gregorio che fu beffato da Beltran in pressing sul portiere dei brianzoli, spesso e volentieri chiamato a iniziare l'azione. Per Palladino è proprio l'estremo difensore ad essere elemento essenziale in fase di impostazione e lo sarà anche a Firenze.

Un fondamentale su cui tanto Terracciano quanto Christensen hanno lavorato durante il ritiro ma sul quale ancora difettano. Da migliorare per i due è sia padronanza sia lucidità quando il pallone è tra i loro piedi e arriva in pressing l’attaccante avversario. Palladino durante la tournée proseguirà a insistere su questo aspetto, ma non è escluso che poi possa suggerire alla dirigenza viola di operare scelte specifiche sul mercato pur di avere garanzie anche tra i pali. Lo scrive La Nazione.