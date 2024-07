Nonostante le incertezze, la campagna abbonamenti viola raggiunge quota 10mila tessere staccate. La Ferrovia...

Come riporta La Nazione, la campagna abbonamenti della Fiorentina, nonostate le incertezze sul Franchi e sui posti disponibili, procede bene. Al momento sono circa 10.000 le tessere sottoscritte, con ancora un paio di giorni abbondanti alla fine della seconda fase, che consentiva il rinnovo ai possessori anche di abbonamento EASY.

La Curva Ferrovia (che ospiterà i tifosi della Fiesole per la prossima stagione) è di fatto ormai esaurita in attesa di capire se l’attuale settore ospiti potrà essere utilizzato dai tifosi viola oppure no. Martedì scadrà la Fase 2, a quel punto ci saranno un paio di giorni a disposizione di chi vorrà cambiare posto, per poi, da venerdì veder scattare l’ultima fase: la vendita libera.