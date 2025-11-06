Galloppa: "Non potevo stravolgere le cose, ma voglio una grande squadra. Ho guardato i ragazzi negli occhi e..."

Nei momenti precedenti alla sfida contro il Mainz, l'attuale allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni di SkySport dalla pancia della Mewa Arena di Magonza.

“Per il poco tempo che abbiamo avuto, non potevo stravolgere tanto. E' chiaro che voglio un'interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato e poi c'è Martinelli. Era giusto dargli una chance che gli era stata promessa ed è giusto che David recuperi per domenica

“Ho studiato tanto per farmi trovare preparato”

“Ho dormito poco e studiato tanto. Atmosfera bellissima, c'è tutto per fare una grande partita e spero che i ragazzi vadano al massimo per onorare la maglia della Fiorentina”.

“Ho guardato la squadra negli occhi e sono molto sereno”

“Le parole che mi sono sentito di dire è che ci dobbiamo aiutare da soli. Ho visto i ragazzi negli occhi e mi sono piaciuti e sono molto sereno per questo. Con Ferrari ho parlato di quello che ho visto stamani, mi è venuto naturale essere qui”.