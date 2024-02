Champions League, impresa storica della Lazio: un rigore di Immobile stende il Bayern Monaco

Notte di Champions League per una squadra italiana, nella serata che ha visto prima capitolare la Fiorentina a Bologna (sconfitta per 2-0 sul campo del Dall'Ara). La Lazio di Maurizio Sarri ha compiuto un'impresa che passerà agli annali.

I biancocelesti sono infatti riusciti a stendere il Bayern Monaco, che non sta certo vivendo una delle sue migliori stagioni, ma resta comunque una top del calcio mondiale. E' bastato un calcio di rigore, trasformato dal solito Ciro Immobile per vincere l'andata degli ottavi di finale. I tedeschi sono rimasti in dieci uomini (rosso diretto per Upamecano) causando proprio il penalty che ha deciso l'incontro dell'Olimpico. Fra due settimane il ritorno in Baviera, con la Lazio che partirà in vantaggio di una rete.