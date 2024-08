Niente da fare per l'Atalanta. La Supercoppa Europea va secondo pronostico al Real Madrid, vittorioso per 2-0 con i gol di Valverde e Mbappe. Subito a segno dunque il fuoriclasse francese, all'esordio ufficiale con la camiseta blanca.

Un'ottima Atalanta, ma il Real non perdona

E dire che per oltre cinquanta minuti l'Atalanta ha giocato un'ottima partita, limitando i pericoli e addirittura sfiorando il vantaggio con un colpo di testa di Pasalic splendidamente parato da Courtois. Poi però una grande giocata di Vinicius ha propiziato il vantaggio di Valverde, e da lì la squadra di Gasperini si è sfaldata incassando anche il definitivo 2-0 di Mbappe.

Nerazzurri a testa alta

Ennesimo trofeo dunque per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma l'Atalanta esce a testa altissima considerando anche le assenze per infortunio di Scalvini e Scamacca e quella per motivi di mercato di Koopmeiners.