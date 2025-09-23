120 milioni per produrre zero e un'inquietante media tiri

Un problema e un paradosso allo stesso tempo. La Fiorentina può contare su un attacco che vale molto ma che ha reso poco o niente in questo inizio di stagione.

Gli attaccanti in rosa

Conti alla mano, i viola hanno a disposizione un centravanti come Kean su cui pende una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, su un numero dieci come Gudmundsson, costato 19 milioni tra prestito e riscatto e su un altro numero nove come Piccoli, prelevato dal Cagliari per 27 milioni (25 milioni più 2 di bonus). A questi potremmo anche aggiungerci Fazzini (10 milioni), considerato da Pioli come trequartista e seconda punta e Dzeko, arrivato a costo zero.

118 milioni

Fatta una semplice somma, ci troviamo davanti ad un reparto che potenzialmente vale 118 milioni di euro e che ha prodotto zero gol in campionato e uno, semplice, semplice in Conference League.

Inquietante

Uno zero alla voce reti accompagnato anche da un altro dato inquietante, quello dei tiri in porta che emerge tramite il Corriere dello Sport-Stadio. Una media di 2,3 a gara che pone la squadra nei bassifondi della Serie A.