Al Messaggero Veneto ha parlato l'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro, intervenendo sulla gara di questo pomeriggio al Franchi tra Fiorentina e Udinese. Queste le sue parole: “L'Udinese dovrà essere pressoché perfetta per uscire con dei punti in tasca da Firenze. I friulani hanno dei vantaggi sul piano fisico e atletico, inoltre l'assetto tattico non mi dispiace affatto. Penso che verrà fuori una partita molto interessante anche sotto il profilo tattico, ma per fare punti al Franchi Runjaic dovrà rivedere un po' gli equilibri di squadra. La Fiorentina ha gli uomini che possono fare la differenza come Gudmundsson e Kean”.

E ancora: “La Fiorentina sta facendo cose importanti dopo un brutto inizio di stagione, ma adesso sta rispecchiando il valore della rosa. Bove era il giocatore tatticamente più importante, ma può sostituirlo con Adli e Cataldi. In più ha trovato dei giocatori di grande spessore come De Gea e Gosens e un giovane di grande valore come Comuzzo, che Spalletti segue molto attentamente. Kean? Sta dimostrando tutto il suo valore inespresso. Purtroppo il ragazzo è sempre stato discontinuo, ma le giocate le ha sempre avute. Duello Lucca-Kean? Lucca l'ho seguito tanto e proprio come Kean, ha bisogno di un ambiente in cui si lavora bene e con serenità. Udine è la piazza giusta per Lucca, così come lo è Firenze per Kean”.