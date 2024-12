C'è una Fiorentina che sta galoppando veloce da capolista assoluta del proprio girone. E' la Fiorentina U15, inserita nel girone C del campionato nazionale, attualmente prima a +2 sulla Roma seconda e con una partita da recuperare contro l'Empoli.

Che confidenza con il tabellino!

Ieri è arrivata l'ennesima vittoria contro il Catanzaro. Un netto 5-1 per spazzare via la formazione giallorossa padrone di casa e confermarsi al primo posto della classifica. Tripletta di Federico Croci, che con il tabellino inizia ad avere una certa confidenza. Toscano doc, nato a Bibbiena, classe 2010, appena 14 anni. Attaccante poliedrico, che può agire sia come esterno che come trequartista/seconda punta. Eppure segna come una prima punta. E che prima punta.

Numeri impressionanti

I numeri per Croci fanno impressione: 22 gol in 11 partite. Si avete letto bene, praticamente due gol ogni partita giocata. Impressionante. Certo, è ancora presto per dare giudizi, vista anche la giovane età, ma le sue statistiche sono da mani nei capelli. E il feeling con il gol Croci lo ha mantenuto anche in azzurro, con la prima chiamata con la Nazionale U15 arrivata a inizio dicembre. Tre amichevoli contro Turchia, Ucraina e Portogallo e tre gol, uno a partita. Impressionante, se non lo abbiamo già scritto.

Un talento che non passa inosservato

Che il talento c'era lo avevano già visto alla Vigo Global Sport, agenzia sportiva che cura gli interessi di diversi calciatori professionisti tra cui i viola Michael Kayode, Fallou Sene e Lorenzo Lucchesi. La squadra di Claudio Vigorelli non ha perso tempo e ha fatto entrare Croci nella loro scuderia all'inizio di questa stagione. Segnatevi il nome. Potremmo risentirlo presto.