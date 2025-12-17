La Fiorentina cambia volto per la Conference. Ma la musica resta la stessa con Gosens

La Fiorentina domani sera scenderà in campo per la Conference League. La squadra partirà per Losanna senza avere ancora a disposizione Robin Gosens.

Fuori in due

Il tedesco rimarrà ancora ai box, dopo la ricaduta che lo ha costretto a rallentare nuovamente il recupero. Anche Jacopo Fazzini non sarà a disposizione per questo match.

Rotazioni

Per quanto riguarda la formazione, sono attese diverse novità di formazione. In attacco dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Roberto Piccoli. Poi tornerà Pablo Mari dopo essere rimasto fuori in campionato. A centrocampo ci sono le candidature di Amir Richardson, Hans Nicolussi Caviglia e Cher Ndour.