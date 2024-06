Un incasso che a questo punto sarebbe da sogno: da Ikoné e Nzola quasi 30 milioni per la Fiorentina

Liberarsi dei giocatori poco utili e incassare anche dei soldi: è un po' il sogno proibito di tutti i club nel mondo del calcio. Ed è un sogno condiviso anche dalla Fiorentina che vorrebbe salutare sia Ikoné che Nzola, entrambi investimenti piuttosto onerosi ed entrambi mai sui livelli sperati. Per questo La Nazione ipotizza un incasso sperato di quasi 30 milioni, tra i 15 che erano stati spesi per l'esterno e i 13 per la punta ex Spezia.