Spettacolo a Como! L'Inter si avvicina allo Scudetto battendo la squadra di Fabregas nel festival del gol. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si allarga ancora il gap in testa alla classifica di Serie A: l'Inter infatti ha sfruttato i passi falsi di Milan e Napoli per avvicinarsi allo Scudetto, grazie allo spettacolare 4-3 di Como, nel posticipo.

Partenza sprint dei lariani che nel primo tempo volano sul 2-0: prima Alex Valle, che insacca di destro su una respinta di Sommer al 36'. Al 45' invece il raddoppio di Nico Paz con un sinistro preciso sul secondo palo. Inter quasi spacciata ma in grado di riaprirla nel recupero, con una zampata di Thuram da centro area.

La ripresa invece è tutta di marca nerazzurra: il 2-2 arriva al 49' con Thuram che sfrutta una distrazione clamorosa della difesa comasca e un'uscita scriteriata di Butez per insaccare a porta vuota. Il sorpasso grazie a una doppietta di Dumfries: prima di testa al 58' e poi con il sinistro al 72'. Non è finita qui: il Como la riapre a un minuto dal termine con il rigore di Da Cunha ma è troppo tardi.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.