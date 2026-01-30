Napoli in netta difficoltà, ma Conte ritrova un perno della difesa per la partita contro i viola. E anche Lukaku...

Il Napoli di Conte non sta certamente passando un buon periodo. I partenopei sono decimati da una lunga serie di infortuni, ma contro la Fiorentina potrebbe tornare in campo un calciatore cruciale per lo scacchiere azzurro.

Ritorno in campo

Il difensore kosovaro ha subito diversi infortuni muscolari in questa stagione. L'ultimo, che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio settimane, è stato uno stiramento al gluteo. Il giocatore classe '94, vero perno della difesa azzurra, è tornato a disposizione di Conte e potrebbe essere schierato contro la Fiorentina.

Ritorno del bomber

Oltre a lui Il Napoli può ormai contare su un Lukaku pienamente recuperato. Dopo mesi di infortunio il belga è tornato in campo nell'ultima giornata di Serie A. Difficile vederlo dall'inizio ma l'ex Chelsea può dare una mano ai compagni a partita in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.