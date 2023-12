Sette su sette. E se non fosse stato per quel gol di Dia...

L'arrivo della Salernitana a Firenze, per la Fiorentina significa anche l'arrivo di una vittoria.

Sette su sette

Sette volte i gigliati hanno ospitato in casa in campionato i granata, tra Serie A e Serie B, e sette volte hanno vinto.

L'unica macchia

E se non ci fosse stato quel gol segnato da Dia nello scorso campionato, i viola non avrebbero subito nemmeno una rete dai campani in queste sette partite a fronte di 17 reti realizzate a gli avversari.

Percorso mantenuto

Un cammino pressoché perfetto che la compagine di Italiano non ha interrotto nemmeno stavolta.