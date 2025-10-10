Il Milan trattiene il fiato: problema fisico per un top player in nazionale. E contro la Fiorentina...
In casa Milan, prossimo avversario della Fiorentina al rientro in campo dopo la sosta, arriva un piccolo campanello d’allarme per un infortunio con gli Stati Uniti.
Un top player a riposo
L'interessato è Christian Pulisic, trequartista americano che non si è allenato con gli USA e che, secondo le ultime notizie, non dovrebbe partire titolare contro l'Ecuador nella gara odierna.
Precauzione?
Tuttavia, dal ritiro americano non filtra nulla sull'eventuale problema fisico del giocatore e il riposo sembra più che altro essere precauzionale. Rimane comunque da monitorare la sua situazione anche in ottica Fiorentina.
