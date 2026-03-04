Il grave problema del Parma. Ma Cuesta sta cominciando a lavorare forte: il dato verso la Fiorentina

Domenica la Fiorentina sfiderà il Parma in un delicatissimo scontro salvezza. La squadra di mister Cuesta è in una situazione molto più tranquilla, ormai distante dal diciottesimo posto, avendo conquistato buoni risultati nelle ultime uscite.

Un Parma trasformato contro la Fiorentina

I crociati, in particolare, hanno alcuni dati davvero incredibili: sono il secondo peggior attacco del campionato, meglio solo del Lecce e al pari di Pisa e Verona. Cuesta ha sempre puntato maggiormente sulla solidità difensiva piuttosto che sulla produzione in attacco. Ma attenzione, perché a Firenze arriverà una squadra cambiata anche in quello.

I tentativi di miglioramento in attacco

Come riporta Parmalive.com, il Parma va in gol da cinque partite consecutive. E ora Cuesta ha più opzioni per l'attacco, potendo contare anche su nuovi giocatori come Frigan (rientrato), Elphege (arrivato a gennaio) e Mikolajewski (aggregato dalla Primavera).