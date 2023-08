Joe Barone, dg della Fiorentina, si è espresso sul tema stadio Franchi ai canali ufficiali della società viola, parlando anche dell'ultimo acquisto del club:

“Tema delicato quello dello stadio, siamo molto vicini al Comune. Vogliamo continuare a giocare al Franchi e crediamo nel restyling, anche in vista degli Europei di Calcio. Ci auguriamo che Firenze venga scelta fra le città ospitanti. I nostri tifosi vogliono rimanere qui e noi siamo al fianco del Sindaco. Trasferimento temporaneo? Ci stiamo lavorando, sempre insieme al Comune".

E sul mercato: “Abbiamo costruito un'area scouting importante. Infantino non è mai uscito sui giornali e ci abbiamo lavorato quasi un mese. Un giovane promettente di cui siamo stra-convinti. Abbiamo mandato Burdisso più volte in Argentina, e non solo per lui”.

Infine: “Parisi? Stiamo lavorando su tanti giocatori, anche se molti di quelli che escono non sono veri. La squadra è già molto competitiva. Il mercato è sempre caldo ma il mister ha le sue esigenze, relative ai suoi 4-3-3 o 4-2-1-3”.