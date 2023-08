Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali della società viola in merito alla questione tifosi dentro al Viola Park e non solo:

“Ringrazio tanto i tifosi venuti a Grosseto per sostenere la squadra. So che si sono arrabbiati per non poter essere entrati al Viola Park prima, ma noi abbiamo altre due amichevoli qui e speriamo di avere agibilità allo stadio Curva Fiesole”.

E ancora: “La parte medica qui al VP è sia europea che americana: abbiamo degli attrezzi provenienti direttamente dagli Stati Uniti. La parte del wellness poi è allargata per tutta la Fiorentina, non solo per la Prima Squadra. Il nostro centro sembra un albergo a cinque stelle”.