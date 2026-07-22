Nuova avventura per l'ex viola Lafont: lascia il Nantes retrocesso e vola in Turchia

Alban Lafont era arrivato alla Fiorentina da giovanissimo e carico di speranze e aspettative. L'avventura non è andata per il meglio, tanto che il portiere francese ha lasciato dopo appena una stagione per andare al Nantes.

Lafont, è finita al Nantes

Con il club transalpino, il classe 1999 detiene quasi 200 presenze prima del prestito, nell'ultima annata, al Panathinaikos. Ormai è fuori dal progetto tecnico del Nantes, peraltro retrocesso in Ligue 2.

Avventura in Turchia per l'ex viola

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, ora Lafont è atteso da una nuova avventura. L'ex viola ha ufficialmente firmato con l'Amedspor, club di massima divisione turca: l'annuncio è arrivato dopo una trattativa con la massima intesa.