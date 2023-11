Vitale: "Parisi è il miglior innesto estivo, più forte di Biraghi. Inutile accanirsi su Nzola ormai"

Ex dirigente in massima serie, Pino Vitale a Radio Bruno ha fatto il suo personale bilancio sulla stagione della Fiorentina: "Non si può che dare un giudizio positivo finora, la Fiorentina anzi ha anche buttato via qualche punto. In Conference sta andando bene anche se per me fino ai quarti di finale conta poco come competizione.

Nella rosa di quest'anno il miglior innesto è senza dubbio Parisi ma non serve uno scienziato per dirlo. E' più forte di Biraghi ma ora si sta arrangiando a destra. Arthur fa il suo pur senza verticalizzare e poi ci sono gli attaccanti: Beltran a Roma ci ha fatto vedere cose da grande giocatore per cui va aspettato. Su Nzola non mi accanirei ormai, va visto se a gennaio sarà il caso di prendere un altro giocatore".