La Reggiana di Bianco sbanca il Barbera: successo esterno per la banda di Nesta che stacca la zona playout

Il Palermo di Mignani crolla al Barbera contro la Reggiana: la formazione di Nesta vince 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Portanova e Rozzio. La perla di Brunori, al 35’ del primo tempo, aveva illuso i tifosi ma nella ripresa la formazione rosanero si è abbassata lasciando campo agli avversari.

Novanta minuti per Bianco

La Reggiana di Alessandro Bianco, che ha giocato novanta minuti prima di essere sostituito, ha creato molto, nel primo tempo Pigliacelli è stato decisivo con diverse parate che hanno salvato i suoi. La manovra offensiva rosanero è apparsa imballata e nella ripresa Mignani si è trovato costretto a schierare un inedito 4-2-4 con Segre terzino destro nel tentativo di agguantare il pari.

Punti fondamentali per la Reggiana

Un passo falso in chiave playoff pesante per i siciliani, quando i risultati delle altre erano stati favorevoli: un’altra occasione persa, mentre tre punti vitali per la squadra di Bianco che adesso sta sopra alla Ternana di sei lunghezze, la distanza che la separa dalla zona playout.