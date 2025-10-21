Di Marzio: "Non risulta che Commisso abbia contattato altri allenatori o dirigenti, la Fiorentina vuole restare unita. Pradè? Non so se alle parole seguiranno mai i fatti"
Sulla grave situazione di crisi in casa Fiorentina, è intervenuto anche il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Che in questo momento Pioli possa essere considerato l'uomo giusto dal club, credo corrisponda al vero e che non siano solo parole di circostanza. Stando a quanto invece dichiarato da Pradè sulle eventuali dimissioni, non so se alle parole potranno mai seguire i fatti”.
“Non risulta voglia di cambiare da Commisso. Pradè? Non so se arriveranno i fatti”
“C'è stata soltanto un'assunzione pubblica di responsabilità, per far capire che Pradè si sente colpevole, il principale responsabilità. Poi per carità, con altre sconfitte di mezzo tutto può succedere, ma al momento non sembra che ci siano altri allenatori contattati o che Commisso stia provando a portare a Firenze altri dirigenti. Si vuole cercare di andare avanti per uscire da una crisi profonda”.