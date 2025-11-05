Mandragora: "Cerco di trasmettere i valori della Fiorentina. Confermo l'accordo per il rinnovo, sento che Firenze è casa mia"

Il calciatore della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Mainz, in Conference League: “Forse la lunghezza in campo, tatticamente, ci ha un po' penalizzato ma le responsabilità sono di tutti noi centrocampisti. Il reparto è cambiato interamente nell'intervallo e non siamo riusciti a cambiare la partita, né con la gestione del possesso né con le seconde palle. Abbiamo iniziato a lavorare con il mister anche su questo, per aiutare i nostri compagni a fare gol o a subire meno occasioni”.

“Ho trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2028. Firenze è casa”

Rinnovo? “Ho trovato l'accordo già da qualche giorno con la società. Siamo stati in simbiosi fin dalla trattativa iniziata quest'estate. La mia volontà è sempre stata quella di rimanere a Firenze perché ormai la sento casa mia, sono molto contento di questo. Fino a quando? 2028, credo”.

“Con Pioli non funzionavano i risultati. Voglio inculcare i valori della Fiorentina”

Cosa non ha funzionato con Pioli? “Il rapporto è sempre stato buono, fin da quando è arrivato. Mi ritrovo sempre a dire la stessa cosa, quello che non ha funzionato sono i risultati figli delle prestazioni. Ma non c'è qualcosa in particolare che non è andato, soprattutto a livello umano. In generale sento una forte responsabilità, mi è stata tramandata. Cerco di trasmettere quelli che possono essere i valori della Fiorentina e di rappresentare Firenze. Sono valori importanti, spero di riuscire a inculcarli e di farli venire fuori quanto prima.”.