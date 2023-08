Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima della partita con il Rapid Vienna: “Oggi il Brentford ha presentato un'altra offerta, noi lo ringraziamo ma Nico Gonzalez è un giocatore che fa la differenza per noi e per il calcio italiano. Sta bene alla Fiorentina e non è in vendita, giocheremo una stagione importante con lui. Jovic e Amrabat? Stiamo facendo delle scelte, non abbiamo ancora ricevuto offerte ma se arriveranno le valuteremo. Se ci sono dei giocatori scontenti ci parleremo e troveremo la miglior soluzione per tutti. Sabiri? La notizia del suo passaggio all'Empoli è totalmente inventata. Lo abbiamo preso a gennaio per giocare con noi adesso, non è qui a Vienna per un piccolo infortunio ma sta lavorando per esserci domenica con il Lecce”.

E poi ha aggiunto: “Quella di oggi è una partita delicata, ovviamente abbiamo grandi ambizioni ma intanto dobbiamo passare questo turno. A Firenze in questi giorni c'è tanto entusiasmo, la nostra tifoseria merita tanto e c'è un bel rapporto. Commisso ha chiesto di fare un mercato importante e finora abbiamo lavorato per questo, crediamo di aver allestito una squadra di alto livello”.