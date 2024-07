La Roma ha presentato un'offerta ufficiale per un bomber che stuzzica la Fiorentina. La richiesta dalla Spagna, però, è altissima

La Roma sembra essere fortemente interessata ad Alexander Sorloth, 28 anni, attaccante norvegese del Villarreal. Lo rivela Matteo Moretto di Relevo. Il club giallorosso è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e De Rossi sembra intenzionato a puntare su un centravanti forte fisicamente, che piace anche alla Fiorentina.

La Roma ha presentato una prima offerta

Il giocatore ha molti estimatori in Europa ma la Roma è la prima squadra ad aver avanzato un’offerta per il calciatore, rispedita al mittente. Il Villarreal vorrebbe incassare 35 milioni di euro, una cifra molto vicina alla clausola rescissoria fissata a 38.

Cifre alte, forse troppo per le italiane

La distanza con la prima proposta dei giallorossi, non resa nota, è comunque molto ampia. Resta da capire se Ghisolfi avrà intenzione di alzare l’offerta oppure se mollerà la presa. Per la Fiorentina, a questo punto, appaiono cifre del tutto irrealistiche per il vice Pichichi dell'ultima La Liga.