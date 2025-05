Kean, filtra pessimismo in vista di Venezia: le condizione del centravanti saranno valutate oggi pomeriggio. Cataldi..

A due giorni dalla trasferta di lunedì contro il Venezia, dopo le parole post Betis di Raffaele Palladino, l'edizione odierna de il Pentasport ha cercato di far luce sulle condizioni fisiche di uno dei pilastri della Fiorentina: sappiamo infatti che dopo la semifinale di giovedi, Moise Kean è uscito dal campo con qualche acciacco che potrebbe tenerlo fermo per un po.

Le condizioni fisiche di Moise Kean: il punto sul centravanti gigliato.

La Fiorentina questo pomeriggio svolgerà l'allenamento odierno, e per il centravanti sarà l'occasione per svolgere tutti gli controlli ed esami del caso. Secondo quanto riportato dall'emittente dal Viola Park filtra pessimismo, ed è possibile che il club in serata emetta un comunicato per fare il punto. Ad oggi c'è il forte rischi che Moise Kean non faccia parte della truppa viola che domani pomeriggio viaggerà verso il capoluogo veneto: essendo un problema muscolare è molto difficile che il giocatori recuperi, con lo staff gigliato che starebbe pensando di fermarlo un turno per averlo al massimo in vista della sfida casalinga di domenica prossima contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Anche Cataldi resterà ai box

Nessuna novità invece per Cataldi: dopo l'esclusione di giovedi l'ex centrocampista della lazio resterà fuori dalla lista dei convocati in vista del Venezia. Anche lui ha messo nel mirino la partita di settimana prossima contro il Bologna