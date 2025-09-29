Dell'addio quasi certo alla rete contro il Barcellona. La rinascita di un ex difensore della Fiorentina

Nel successo del Barcellona 2-1 sulla Real Sociedad, l'autore del primo gol dell'incontro è stato l'ex difensore della Fiorentina Alvaro Odriozola, tornato in campo ben otto mesi dall'ultima apparizione.

Dalla possibile cessione al gol al Barcellona

Giusto un mese fa era rimasto senza numero di maglia, dato che era stato messo sul mercato, ma alla fine è rimasto nel club dove lo scorso anno ha perso il posto, per mancanza di offerte soddisfacenti.

“È stato un inferno per me”

L'ex nazionale spagnolo sembra essersi però lasciato gli infortuni alle spalle. E alla conclusione della partita persa ha dichiarato: "Mi sono sentito molto orgoglioso, perché vengo da un periodo molto difficile. Sono stato all'inferno con così tanti infortuni, ho passato momenti davvero brutti non potendo aiutare la squadra della mia vita, la Real Sociedad. Mi sono preso cura di me stesso, ma il mio corpo non ha risposto. Ero sul punto di andarmene... Il gol è stato un momento davvero speciale per me".