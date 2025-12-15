Il Salotto del Calcio in onda stasera: dalla padella alla brace, il rischio retrocessione avanza sempre più

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di questa sera

Nella puntata di stasera si parlerà della drammatica situazione in casa Fiorentina, uscita sconfitta anche dal delicatissimo scontro salvezza contro l'Hellas, e virtualmente con un piede e tre quarti in Serie B. Una tragedia quasi annunciata all'ombra del centenario della società.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, giornalista di Fiorentinanews.com, Francesco Settesoldi, DS dello Zenith Prato, e Marco Ludovichi del GS Pergo 1970. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.