UFFICIALE: In attesa di sapere il futuro di Retegui, il Genoa riscatta un altro attaccante

C'è anche la Fiorentina su Mateo Retegui del Genoa. E non è sola. Per questo il club rossoblù dovrà valutare con attenzione il futuro dell'attaccante della Nazionale, cercato anche dalla Roma nonostante la valutazione alta.

Il Genoa riscatta un altro attaccante

Intanto, il Genoa si tutela con un'operazione: è ufficiale il riscatto di Vitinha. L'attaccante portoghese era arrivato a gennaio dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, esercitato a pochi giorni dal termine dell'accordo. In attesa del futuro di Retegui, quindi, i rossoblù non mancano di alternative.