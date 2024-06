Lucca in pole, ma c'è sempre Retegui e la Fiorentina lavora sui bonus. Per Zaniolo...

E' nel reparto offensivo che la Fiorentina dovrà fare molto nel prossimo mercato.

Lucca in pole

Su La Nazione si legge che Lorenzo Lucca è in pole position per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Si torna a fare riferimento ad incontro tra il club viola e il procuratore del calciatore (e di altri obiettivi di mercato), Giuseppe Riso.

Resiste Retegui

Resiste però il nome di Mateo Retegui del Genoa, per il quale la Fiorentina non smette di lavorare sui bonus per cercare di avvicinarsi alla richiesta del club rossoblu (30 milioni).

E Zaniolo…

Intanto Nicolò Zaniolo è stato avvistato in vacanza in Versilia. Sempre secondo il quotidiano cittadino il prestito potrebbe essere la formula giusta per riportarlo a Firenze (è stato nelle giovanili gigliate).