Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Franco Ligas, che per anni ha seguito la Fiorentina
Ci giunge una triste notizia in questo pomeriggio di settembre. A 79 anni si è spento Franco Ligas, giornalista e commentatore sportivo sardo.
Negli anni è stato anche inviato di Studio Sport per Mediaset, spesso al seguito della Fiorentina, oltre che come telecronista per la trasmissione Pressing Champions League.
Da parte della redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici di Franco.
💬 Commenti (10)