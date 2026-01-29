Conte: "Io vorrei sapere chi sono i fenomeni che fanno il calendario... E poi se ne fottono degli infortuni"

"E' un disastro? Parliamo di sport... Ognuno di noi cerca di fare il meglio, in questo disastro calcistico abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa in un anno e mezzo. Bisogna andarci piano con le parole". Antonio Conte ha risposto così ad Amazon Prime, dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea e l'eliminazione del Napoli in Champions League.

Momento NO (anche) per il Napoli

"Bisogna valutare tutto il cammino, anche oggi abbiamo giocato senza 13 calciatori e abbiamo tenuto testa al Chelsea in un match di stampo europeo. Abbiamo gravi defezioni dall'inizio dell'anno, eppure stiamo facendo il nostro percorso e stiamo continuando a crescere".

"Vorrei sapere chi sono i fenomeni che fanno il calendario"

Il tecnico del Napoli ha poi aggiunto, amareggiato: “La partita dei rimpianti in questo cammino è quella di Copenhagen. Non si può concedere un rigore quando si è avanti 1-0 e con un uomo in più. Se avessimo vinto ci saremmo qualificati per i playoff e avremmo giocato oggi una partita con maggiore tranquillità. In ogni caso, abbiamo dimostrato che i nostri risultati sono frutto di attento lavoro e non del caso”.

"Stiamo facendo un grande lavoro, serve anche un po' di fortuna, nessuna squadra al mondo ha tutti questi assenti. Ora dovremo essere bravi a guadagnarci la possibilità di giocare nuovamente la Champions il prossimo anno, sarà una battaglia".

Una furia verso il calendario

Infine Conte chiude l'intervista con una stoccata sui prossimi impegni: "Ora dobbiamo recuperare energie perché giochiamo tra 2 giorni e mezzo. Abbiamo giocato domenica, abbiamo giocato mercoledì sera e rigiochiamo sabato alle 18. Vorrei sapere chi sono questi fenomeni che fanno il calendario. Poi parlano di infortuni e assenze, ma se ne fottono...", ha chiuso duramente l'allenatore che sabato se la vedrà con la Fiorentina di Vanoli.