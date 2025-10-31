Non solo il Lecce, Gosens potrebbe essere costretto a saltare diverse partite: ecco i dettagli e le tempistiche

Tra le cattive notizie della gara di San Siro contro l'Inter, oltre all'ennesima sconfitta e anche con diversi gol di scarto, c'è anche l'infortunio di Robin Gosens.

Il problema fisico

Il terzino sinistro si è accasciato a terra intorno al 78esimo della gara con un problema alla coscia sinistra e al suo posto è entrato Fortini. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tedesco ha avuto un risentimento muscolare e dovrà essere valutato dallo staff medico viola.

I possibili tempi di recupero

L'ipotesi più accreditata, però, è che lo si possa rivedere in campo dopo la sosta nazionali. Gosens salterebbe così la gara contro il Lecce di domenica, quella contro il Mainz in Conference e quella contro il Genoa della prossima settimana. Un momento no per il numero 21 viola, che continua con un fastidioso infortunio.