Rio Ferdinand condivide il compleanno con De Gea: "Siamo come del buon vino". E il portierone viola risponde sui social

Siparietto social tra due leggende del Manchester United, così li hanno apostrofati i tanti tifosi dei Red Devils che hanno commentato il post di auguri che la società di Manchester ha dedicato agli ex compagni di squadra Rio Ferdinand e David De Gea.

L'ex centrocampista ha risposto agli auguri del club con uno dei più classici: “Siamo come del buon vino”, facendo riferimento all'età non più giovanissima dei due. E non si è fatta attendere la risposa di De Gea che ha commentato con un cuore rosso e l'emoji di un vecchietto. Un vecchietto che tra i pali se la cava ancora piuttosto bene…