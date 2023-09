L'Inter di Inzaghi non spaventa i tifosi della Fiorentina: mini esodo viola a San Siro

Il brutto pareggio casalingo contro il Lecce, che aveva parzialmente oscurato lo scoppiettante esordio di Marassi, non sembra aver frenato la passione dei tanti tifosi viola sparsi per tutto lo stivale. Se a questo ci si aggiunge una sessione di calciomercato alquanto accattivante - segnata dagli arrivi di giocatori del calibro di Parisi, Beltran e N’zola - l’ennesimo esodo è servito.

Domani la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnato nella trasferta di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi e, nonostante la sfida sia tutt’altro che abbordabile, la tifoseria gigliata ha comunque scelto di seguire in massa i propri beniamini. Forse favoriti anche dall’orario, il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.30, saranno 1700 circa i tifosi viola presenti nel settore ospiti del Meazza. Un dato in netto aumento rispetto alla passata stagione quando in occasione di Inter-Fiorentina, vinta dai viola 0-1 grazie ad una rete di Bonaventura, vennero staccati poco meno di 1000 tagliandi per il terzo anello.