Biasin: "Con la Fiorentina l'Inter ha sempre faticato: Italiano adesso cerca il salto di qualità definitivo"

Il giornalista di Libero, e noto tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin è intervenuto a Rado Bruno per introdurre la sfida di domani tra i nerazzurri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’Inter di quest’anno sta vivendo una situazione totalmente opposta dalle ultime stagioni: la scorsa estate i nerazzurri avevano problemi in fase mercato, sia a livello economico che tecnico, e all’interno dello spogliatoio. Si sono vissuti momenti con tanta tensione. Quest'anno invece l’ambiente è molto più disteso, con tutti concentrati sul campo. Questa mentalità credo sia derivata sopratutto dalla finale di Champions. Lukaku? Non so se sia vero ma mi sembra che Il suo caso abbia aiutato l'Inter a compattarsi. Dirigenti e allenatore hanno la stessa linea, i giocatori hanno seguito la dirigenza. La sua scelta di non tornare all’Inter ha fatto si che gli altri si sentissero parte integrante del progetto”.

Ha po concluso parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Credo che ci siano molte analogie tra le due squadre: anche a Firenze siete al terzo anno della gestione tecnica, questo sicuramente aiuterà. Italiano, come Inzaghi, ama molto il lavoro sul campo ed essere al timone per tutto questo tempo da a tutti maggior consapevolezza di quello che questa squadra può esprimere in campo. In generale credo che la Fiorentina sia una di quelle squadra che sta cercando di far il salto definitivo: ha prima riconquistato un posto in Europa, adesso credo che abbia voglia di puntare ancora più in alto. Quella con i viola sono comunque una delle partite più temute da tutto l’ambiente nerazzurro: tutte le ultime partite tra le due squadre, anche se magari alla fine la spuntata la squadra di Inzaghi, sono sempre state molto equilibrate”.