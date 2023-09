"La cessione last minute di Amrabat ha dato ulteriore valore al mercato della Fiorentina. Confermati tutti i pilastri di Italiano"

Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, è intervenuto a Radio Bruno, per commentare il mercato e l’inizio di stagione della Fiorentina di Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ritengo il mercato della Fiorentina molto positivo, soprattutto per la cessione di Amrabat nelle ultime ore: fino all’ultimo si è temuto che non si potesse trovare l’accordo tra i club, con il giallo delle visite. Questa confusione è comunque tipica delle ultime ore di calciomercato. La Fiorentina quest’estate ha cambiato faccia: nonostante abbia mantenuto i suoi pilastri, Nico Gonzalez su tutti, e ingaggiando giocatori di prospettiva ha creato un buon mix. Vedremo se un giocatore come Arthur potrà far fare il salto di qualità a questa squadra, con Maxime Lopez che rappresenta un’ottima alternativa. Sono tutti ingranaggi di una squadra che ha i numeri per replicare quanto fatto nella passata stagione. Il pensiero di società e tecnico vanno nella stessa direzione, valorizzare tutti i profili presenti in rosa”