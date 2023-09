Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento a Radio Bruno, ha commentato mercato del club gigliato. Questo un estratto delle sue parole:

"Se si fosse riusciti a prendere un difensore idoneo per me sarebbe stato un mercato da 8: aver preso due attaccanti importanti con caratteristiche più consone al gioco dell’allenatore, un giovane laterale di difesa in ascesa come Parisi, un centrocampista come Arthur che cercavamo da tempo dopo i tanti problemi in fase di impostazione. Poi ovviamente non tutte le ciambelle vengono con il buco e per arrivare a prendere un altro centrale avresti comunque dovuto cedere prima Quarta. Credo che l’argentino abbia bisogno di maggior confidenza e fiducia in se stesso, deve sentirsi più importante: ha un rendimento molto discontinuo solo negli ultimi mesi, al suo arrivo era un altro giocatore. Sono comunque dell’idea che anche su di lui, come per altri giocatori, in queste prime uscite di campionato il mercato abbia influito molto sulle prestazioni in campo. Non so più come dirlo: non si uò continuare a giocare con il calciomercato ancora aperto”.

Ha poi concluso: “Non sono deluso per il mancato arrivo di Berardi: non metto in dubbio il valore del giocatore, ma se anche la Juventus non è disposta a pagare certe cifre un motivo ci sarà. La Fiorentina sicuramente non andrà mai a fare guerre con il Sassuolo. Magari 2/3 anni fa potevi pagare certe cifre, ma adesso non credo valga l’investimento. Quest’anno sono molto contento e positivo: sono convinto che quest’anno la Fiorentina, con un po’ di fortuna in più rispetto alle scorse stagioni, possa lottare per i piani alti della classifica. Questa squadra sta trovando la mentalità giusta, può andare anche oltre il quarto posto”.