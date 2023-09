Nonostante le due reti nelle prime due uscite di campionato, l’attaccante della Salernitana Boulaye Dia non è stato convocato per la sfida di domani contro il Lecce. A dar notizia è stato, durante la conferenza stampa di Paulo Sousa, il direttore sportivo dei campani Morgan De Sanctis.

Secondo quanto riferito dal ds l’attaccante seguito anche dalla Fiorentina di Commisso, nell’ultimo giorno di mercato, ha ricevuto un'offerta dal Wolverhampton ritenuta inaccettabile dal club: un’offerta sulla base di un prestito più diritto di riscatto. La scelta del club però avrebbe avuto ripercussioni sul giocatore. Queste le parole di De Sanctis: "Non è stato convocato perché, per atteggiamenti, ha dimostrato di non essere pronto per giocare a Lecce. Ognuno può dare la propria interpretazione. Tutti noi abbiamo condiviso questa scelta. Domani ci aspetta una battaglia e serve gente e che è disposta a battagliare con noi. In questo caso abbiamo notato atteggiamenti che vanno in direzione opposta".