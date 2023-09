Zazzaroni da i voti al mercato: "Male la Juve, la Roma si salva con Lukaku. Ma le regine sono Bologna e Fiorentina"

Durante un collegamento al Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha avuto modo di dare i voti al calciomercato dei club di Serie A, tra queste anche la Fiorentina di Rocco Commisso- Questo un estratto delle sue parole:

"La Juventus merita un voto basso: gli do un 5 nonostante l’arrivo di Giuntoli. Alla Roma do un 6 striminzito e soltanto perché ha preso Lukaku all’ultimo giorno di mercato, senza di lui il voto era basso. All'Inter do anche io 6,5, ma sappiamo che il mercato dei nerazzurri da sempre è viziato dalla situazione finanziaria del club: Marotta e co. hanno dovuto fare di necessità virtù, non volevano fare la RSA ma l'hanno dovuto farla. Sommer, Arnautovic, Sanchez. Mentre il voto più alto del mercato lo do a Bologna e Fiorentina, 8: entrambe hanno alzato il livello prendendo giocatori importanti”.