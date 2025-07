Confermato l’interesse viola per Asllani, con intrecci di mercato. Le richieste dell’Inter

La Fiorentina sta cercando un nuovo obiettivo a centrocampo. Sfumata (per il momento) la pista Adrian Bernabé del Parma, l’interesse è anche per Simon Sohm, sempre dei gialloblù. Ma non solo.

Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha diverse pretendenti: su di lui ci sono il Bologna di Italiano e il Real Betis, che contemporaneamente seguono anche Rolando Mandragora. Eppure sull’albanese c’è anche la Fiorentina: il giornalista Simone Togna conferma che il club viola sarebbe interessato a muoversi. L’Inter chiede circa 18-20 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita.