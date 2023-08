Blazquez: "Siamo competitivi, arriviamo alla partita contro la Fiorentina con grande ottimismo. Mi aspetto una stagione tranquilla per il Genoa "

Intervistato dal Secolo XIX, l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez, si è espresso sulle condizioni del club rossoblù in vista del match con la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Il campionato sarà difficile, non abbiamo obiettivi specifici, ma sicuramente siamo pronti per affrontare la Serie A nel migliore dei modi. Siamo competitivi e ci stiamo avvicinando alla partita contro la Fiorentina con grande ottimismo: c'è tanta voglia di fare bene, anche e soprattutto per i tifosi".

“Siamo sicuramente più preparati a competere in A rispetto a quando per la prima volta ci siamo confrontati con il calcio italiano. Ora, tra l'altro, rispetto a quando siamo arrivati siamo ancora più presenti: prima viaggiavamo spesso, mentre ora probabilmente siamo l'unica proprietà americana che vive quotidianamente la città. Mi aspetto una stagione tranquilla”.