Un ritorno in Serie A da festeggiare, con corteo e coreografia: la tifoseria del Genoa prepara la gara contro la Fiorentina

Domani la Fiorentina darà inizio al suo campionato. Lo farà a Genova, allo stadio Luigi Ferraris, contro un Genoa ricolmo d'entusiasmo. A tal proposito, la Gradinata Nord ha emanato un comunicato: “Oggi il nostro compito non è per niente facile, bisogna far fronte a tutto ciò che ci aspetterà quest’anno, ma noi siamo pronti e lo vogliamo dimostrare così. Invitiamo tutti i genoani a farsi trovare pronti alle ore 18:30 quando il pullman raggiungerà corso De Stefanis per accompagnarlo verso il nostro stadio, come un'onda che tutto travolge”.

E ancora: “Una volta accompagnato il pullman, raccomandiamo a tutti di entrare subito allo stadio in modo da poter agevolare al meglio la buona riuscita della coreografia. Entrati allo stadio i Genoani hanno l’obbligo di fare la loro parte: il Ferraris deve essere una bolgia, il nostro tempio deve tornare a ruggire".