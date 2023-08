L'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A contro la Fiorentina, squadra nella quale ha militato in due diverse avventure. Queste le sue parole sul match riportate da tuttomercatoweb.com: "Nella mia carriera ho vestito la maglia della Fiorentina dove ho vissuto, insieme alla squadra, momenti importanti come li ho vissuti al Genoa. Domani sarà una bella sfida, la prima di un lungo percorso e bisogna goderselo nel modo giusto con la giusta consapevolezza di quello che dovremo fare all’interno della gara, il giusto sacrificio e la giusta umiltà, armi che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo la scorsa stagione. Affronteremo una squadra forte, finalista dei Conference e Coppa Italia l’anno scorso. Servirà la partita perfetta".

E ancora: "Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo affrontare la partita con la stessa intelligenza tattica delle altre partite. Per domani siamo un po' corti a livello numerico, abbiamo dei giocatori da valutare come Melegoni e Vogliacco. Messias dovrà stare fuori diverso tempo. Gli altri stanno tutti bene".