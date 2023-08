La Fiorentina pagherà la somma di 1.337 euro l’anno per la concessione di esporre l’insegna del Viola Park lungo via Pian di Ripoli (Sp 34 via di Rosano). La concessione da parte della Citta Metropolitana, che ha la titolarità della strada che costeggia il nuovo centro sportivo, è stata rilasciata l’8 agosto. Il 16 agosto la firma dell’atto dirigenziale n.2362 che ufficializza la concessione.

La domanda per l’insegna del Viola Park era stata presentata dal direttore generale Joe Barone il 31 luglio scorso. Nella relazione con il relativo bozzetto, vengono indicate le caratteristiche tecniche: “insegna su struttura propria, mediante una serie di lettere per uno sviluppo di cm.100 x 2.900 mono facciale illuminata + un totem bifacciale illuminato di cm.155 x 900″. Il riferimento è al totem con la scritta verticale “Viola Park” e al nome completo ancora da scoprire, formato da singole lettere tridimensionali davanti all’ingresso: “Rocco B Commisso Viola Park”.

La concessione è stata data per tre anni, con scadenza il 7 agosto 2026, tacitamente rinnovabile. Fra le prescrizioni, l’obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso della Città Metropolitana e la disposizione che l’insegna “non abbia luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per mq. o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell’avvistamento dei segnali stradali”.