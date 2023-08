Il quadro completo dei play-off di Conference League: diversi scontri molto interessanti, con eliminate di lusso già in questa fase

Ieri sera si è completato il quadro dei play-off di Conference League con la partita di ritorno del terzo turno di qualificazione. In base ai già effettuati sorteggi, ogni squadra ha conosciuto la rispettiva avversaria, come la Fiorentina che sfiderà il Rapid Vienna. In programma ci saranno match fin da subito molto interessanti, con escluse di eccezione ancora prima dei gironi. Dai play-off verranno fuori le prime 22 squadre che accederanno ai gironi, poi raggiunte da altri 10 club provenienti dalla stessa fase dell'Europa League. Ecco le sfide:

Percorso Campioni

FC Ballkani (KOS) vs FC BATE Borisov (BLR)

FK Žalgiris Vilnius (LTU) vs Ferencvárosi TC (HUN)

FC Struga (MKD) vs Breidablik (ISL)

FCV Farul Constanța (ROU) vs HJK Helsinki (FIN)

FC Astana (KAZ) vs FK Partizani (ALB)

Percorso principale

PFC Levski Sofia (BUL) vs Eintracht Frankfurt (GER)

APOEL FC (CYP) vs KAA Gent (BEL)

FC Spartak Trnava (SVK) vs SC Dnipro-1 (UKR)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) vs FK Bodø/Glimt (NOR)

FC Tobol Kostanay (KAZ) vs FC Viktoria Plzeň (CZE)

Hibernian FC (SCO) vs Aston Villa FC (ENG)

FC Midtjylland (DEN) vs Legia Warszawa (POL)

LOSC Lille (FRA) vs HNK Rijeka (CRO)

KRC Genk (BEL) vs Adana Demirspor (TUR)

Fenerbahçe SK (TUR) vs FC Twente (NED)

FC Dynamo Kyiv (UKR) vs Beşiktaş JK (TUR)

AZ Alkmaar (NED) vs SK Brann (NOR)

SK Rapid Wien (AUT) vs ACF Fiorentina (ITA)

Heart of Midlothian FC (SCO) vs PAOK FC (GRE)

FC Nordsjælland (DEN) vs FK Partizan (SRB)

CA Osasuna (ESP) vs Club Brugge (BEL)

Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) vs NK Celje (SVN)

Da tenere d'occhio in particolare le sfida tra Dynamo Kyiv e Beşiktaş, Fenerbahçe e Twente, oltre a Osasuna-Club Brugge