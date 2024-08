Sette club di A hanno mostrato interesse per Gudmundsson, ma l'unica offerta concreta è della Fiorentina

Al di là di qualche dichiarazione di facciata dell'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, i grifoni stanno cercando un giocatore che possa sostituire Albert Gudmundsson che ha manifestato alla società la sua intenzione di partire e non ha accettato la proposta di rinnovo del club rossoblu.

Silva libera Gudmundsson?

A liberare l'islandese verso la Fiorentina potrebbe essere Fabio Silva del Wolverhampton, un'operazione questa ben avviata stando a quanto riportato da Il Secolo XIX.

Sette club di A

Sempre per il quotidiano genovese, sono sette i club di Serie A che hanno chiesto informazioni al Genoa per Gudmundsson, ma l'unica offerta concreta per il giocatore è pervenuta da parte della Fiorentina.