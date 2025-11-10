Piccoli: "Dovremo riconquistare gli applausi dei nostri tifosi e fare più punti possibili. L'esultanza..."

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, autore ieri del gol del momentaneo pareggio contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR Rai Toscana.

Sulle prossime partite

Piccoli ha commentato: "Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. E la parola d'ordine è 'lavorare', soltanto quella; bisogna alzare la condizione fisica.

Sulla stagione dei viola e la sua esultanza

E ha proseguito: "Dovremo riconquistarci gli applausi dei nostri tifosi. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. L'esultanza fatta? Diciamo che è un segreto, nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme".