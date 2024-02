Gerson ricoverato d'urgenza all'ospedale: Le condizioni dell'ex Fiorentina

Momenti di preoccupazione per l'ex centrocampista della Fiorentina, Gerson, ora al Flamengo.

Il brasiliano è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un'infezione urinaria. Al calciatore è stata riscontrata una idronefrosi con conseguente infezione renale acuta.

Da diverso tempo Gerson lamentava dolori addominali che sono diventati insopportabili e lo hanno costretto al ricovero. Rimarrà in ospedale per fare altri accertamenti e, al momento, non è dato sapere quando potrà tornare in campo.