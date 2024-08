Bocci: "Ecco perchè preferirei cedere Gonzalez alla Juventus e non all'Atalanta. Amrabat resta perchè non ha offerte"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato la situazione in casa viola dopo l’esordio in campionato contro il Parma. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo che adesso la Fiorentina ha chiara la situazione per quello che riguarda Nico Gonzalez, e che quindi si tratti solo di trovare l’accordo migliore. Certo che avere una coppia come Gonzalez e Gudmundsson dietro la punta sarebbe stata la certificazione di un salto di qualità. Devo dire che Colpani non mi ha riempito gli occhi contro il Parma, ma essendo un giocatore ancora giovane è normale che abbia bisogno dei suoi tempi: è italiano ed è nell’interesse anche della nazionale che faccia bene a Firenze”.

“Sarei molto dispiaciuto se Nico Gonzalez fosse ceduto all'Atalanta”

Ha anche aggiunto: “Le preoccupazioni però adesso sono altre. Dopo la prestazione di sabato credo che adesso sia indispensabile comprare un difensore, e probabilmente anche un centrocampista in attesa di capire cosa farà Amrabat. Se dalla cessione di Nico arrivassero 40 milioni la Fiorentina avrebbe una buona cifra per rinforzarsi, l’unica cosa che vorrei è che l’argentino non venga venduto all’Atalanta: sarebbe l’ennesima volta in cui la Fiorentina rinforza una diretta concorrente. Se dai il tuo miglior giocatore all’Atalanta non mi sembra un bel segnale”.

“Amrabat a differenza di altri non ha offerte interessanti per lui..”

Ha pii parlato di Amrabat: “A differenza di Gonzalez, che forza la cessione forte dell’accordo con un’altra squadra, il marocchino probabilmente in questo momento non ha offerte stuzzicanti e per questo sta valutando la possibilità di restare un altro anno a Firenze. Per il tipo di gioco che promuove Palladino tra i due potrebbe scattare un certo feeling, sempre che il tecnico riesca poi a farlo adattare alle sue richieste. A Parma, anche se questo non vuol dire niente, non mi è assolutamente piaciuto, ma sono sicuro che con il tempo troverà la forma migliore”

“Mi piacerebbe capire cosa intenderà fare la Fiorentina di qui alla fine del mercato”

Ha poi concluso: “In questo momento la cosa che mi preoccupa di piu è capire come la Fiorentina chiuderà il cerchio. Ovvero chi prenderà per potenziare la difesa, reparto che ha piu bisogno di rinforzi. Visti gli errori di Quarta, Pongracic e Comuzzo credo che serva un giocatore con esperienza e non un rinforzo qualunque: serve qualcuno che faccia la differenza. I titolari in difesa devono essere almeno 4, sopratutto se si gioca con la difesa a 3”.